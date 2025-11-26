

وكالات

وضع وزير الجيش الأمريكي دانيال دريسكول، تقييما قاتما للوضع في أوكرانيا خلال زيارته كييف مؤخرا، محذرًا المسؤولين الأوكرانيين من هزيمة محتومة إن رفضوا التسوية، وفقا لما أفادت به "إن بي سي".

ونقلت القناة عن مصادرها: "خلال اجتماع مع مسؤولين أوكرانيين في كييف الأسبوع الماضي، قدّم وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول تقييمًا قاتمًا للوضع في أوكرانيا وأخبر نظراءه بأن قواتهم تواجه وضعا حرجا في ساحة المعركة وستمنى بهزيمة حتمية أمام القوات الروسية".

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته أمس، أن الجانب الروسي يقدم تنازلات لتسوية الأزمة الأوكرانية، فيما أكبر تنازل قد يقدمه هو قبوله وقف القتال والكف عن اقتطاع المزيد من الأراضي.

وأشار إلى أن النزاع يسير في اتجاه واحد وأن الأراضي "قد تصبح روسية في نهاية المطاف".

وأعلن الرئيس الأمريكي أن العديد من بنود اتفاق السلام في أوكرانيا تم الاتفاق عليها، وقال: "العديد من البنود تم الاتفاق عليها بطريقة ملائمة للغاية".

وجاءت تصريحات ترامب بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية تعديل خطة التسوية الأوكرانية، بعد نسخة أولى تضمنت 28 بندا.

وأكد الرئيس بوتين مؤخرا أن الخطة الأمريكية قد تشكل أساسا للحل النهائي، وأن واشنطن طلبت مرونة من الجانب الروسي و"هو مستعد لذلك".

وجدد التأكيد على استعداد روسيا للتفاوض لافتا إلى أن الوضع الراهن ملائم جدا لروسيا التي تواصل تحقيق أهدافها بالقوة العسكرية، داعيا كييف وحلفاءها إلى الصحوة من "وهم هزيمة روسيا".