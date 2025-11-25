بالمسيرات.. 3 قتلى وإصابات إثر هجوم أوكراني على جنوب روسيا



وكالات

أعلن يوري سليوسار حاكم مقاطعة روستوف جنوب غربي روسيا، مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين بهجوم أوكراني بالمسيرات على مدينتي تاجانروج ونيكلينوفسكي الحدوديتين في المقاطعة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت إسقاط 249 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غربي البلاد.

وتواصل قوات كييف استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي.

أكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا، وفقا لروسيا اليوم.