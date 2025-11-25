إعلان

بالمسيرات.. 3 قتلى وإصابات إثر هجوم أوكراني على جنوب روسيا

كتب : مصراوي

08:05 ص 25/11/2025

هجوم أوكراني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلن يوري سليوسار حاكم مقاطعة روستوف جنوب غربي روسيا، مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين بهجوم أوكراني بالمسيرات على مدينتي تاجانروج ونيكلينوفسكي الحدوديتين في المقاطعة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت إسقاط 249 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غربي البلاد.

وتواصل قوات كييف استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي.

أكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هجوم أوكراني هجوم أوكراني على روسيا روسيا هجمات ضخمة واستهداف لمنشآت الطاقة في أوكرانيا أوكرانيا تصعيد بين روسيا وأوكرانيا تمويل الحرب في أوكرانيا إيقاف تمويل الحرب في أوكرانيا خطة أوكرانيا للسلام

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مصدر بـ"الكهرباء": تعليمات عاجلة بتنفيذ كافة معاينات العدادات الكودية قبل نهاية العام
- "النقل" تنفي نزع أي ملكيات لتنفيذ امتداد الخط الأول للمترو
إخفاء أدلة واعترافات صادمة.. التفاصيل الكاملة للاعتداء على أطفال مدرسة سيدز
الداخلية تسقط شبكات شراء أصوات الناخبين: أموال وسلع تموينية وكراتين
أوراق التصويت طارت.. تفاصيل اقتحام نجل مرشح لجنة انتخابية وتكسير الصناديق بالدقهلية