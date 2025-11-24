إعلان

تجدد الغارات الإسرائيلية على غزة وخان يونس ووقوع شهداء

كتب : مصراوي

11:23 ص 24/11/2025

غارات إسرائيلية

وكالات

أفادت مصادر في مستشفيات غزة، باستشهاد 4 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في مدينتي غزة وخان يونس منذ صباح اليوم الاثنين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلًا عن مصادر طبية، باستشهاد فلسطيني جراء قصف مدفعي استهدف منطقة الشعف بحي التفاح شرق مدينة غزة، فيما يواصل جيش الاحتلال تفجير عربات مفخخة في تلك المنطقة.

كما شنت طائرة مسيرة للاحتلال غارة جوية على تجمع للمواطنين في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بجروح.

وفي سياق متصل، شن جيش الاحتلال غارات وقام بإطلاق نار من الدبابات وطائرات مروحية شمال شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على مناطق متفرقة في قطاع غزة بشكل يومي، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

