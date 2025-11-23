بكين - (د ب أ)

ذكر وزير الخارجية الصيني وانج يي أن تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي بشأن تايوان تجاوزت "خطا أحمر" ويجب على الصين "الرد بحزم" لحماية سيادتها وسلامة أراضيها".

ووصف وانج تصريحات تاكايشي بأنها "صادمة" في تصريحات ، تم نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية في أعقاب زيارته إلى آسيا الوسطى، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وحث وزير الخارجية الصيني اليابان على التفكير في الأخطاء وتصحيحها بسرعة وعدم الاستمرار في مسار خاطئ.

وكانت مسؤولة يابانية قد انتقدت مزاعم الصين بأن رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي قد غيرت موقف اليابان بشأن أزمة تايوان، واصفة هذه المزاعم بأنها "بلا أساس تماما"، ودعت إلى المزيد من الحوار لمنع تدهور العلاقات بين أكبر اقتصادين في آسيا.

وتعهدت الصين باتخاذ دفاع ذاتي حازم ضد اليابان إذا تجرأت على التدخل عسكريا في مضيق تايوان في رسالة سلمت أمس الأول الجمعة إلى الأمم المتحدة، وتسعى بكين إلى حشد الدعم الدولي لموقفها في النزاع حول جزيرة تايوان ذاتية الحكم، التي تعتبرها جزءا من أراضيها.