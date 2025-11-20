فرنسا: كل المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب في السودان سيحاسبون

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، على دعم باريس لفرض عقوبات أوروبية على نائب قائد الدعم السريع بعد الجرائم الوحشية التي ارتكبت في الفاشر.

وخلال تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الخميس، أكد لوموان، أن العقوبات الأوروبية المفروضة على نائب قائد الدعم السريع تشمل حظر السفر وتقييد التحويلات المالية.

ودعا الناطق باسم الخارجية الفرنسية جميع الأطراف المتحاربة في السودان وداعميهم إلى وقف إطلاق النار والتوجه نحو هدنة إنسانية، مرحبًا بكافة النوايا الحسنة التي تهدف إلى تحقيق السلام في السودان.

وأشار الناطق باسم الخارجية الفرنسية إلى أن النزاع في السودان هو الأكبر والأخطر في إفريقيا، مؤكدًا أن كل المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب في السودان سيحاسبون.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس بمدينة روكسل فرض عقوبات ضد نائب قائد قوات الدعم السريع عبدالرحيم دقلو.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان له، أدانت الفظائع الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في السودان بما فيها الاستيلاء على مدينة الفاشر.