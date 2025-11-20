إعلان

مصرع وإصابة 37 شخصا إثر سقوط حافلة في نهر بكمبوديا

كتب : مصراوي

06:44 م 20/11/2025

مصرع وإصابة 37 شخصا إثر سقوط حافلة في نهر بكمبوديا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

لقي 13 شخصًا مصرعهم وأصيب 24 آخرين، إثر اصطدام حافلة بطرف جسر في عاصمة كمبوديا وسقوطها في نهر صباح اليوم الخميس.

أفادت تقارير إعلامية، أن الحادث وقع في منطقة سونتوك بإقليم كامبونج ثوم الواقع وسط كمبوديا.

وقال قائد شرطة المرور الكولونيل بروم شانثول، إن الحافلة كانت تقل 37 راكبا، أغلبهم من عمال البناء الذكور المتجهين إلى بنوم بنه.

وأوضح شانثول أنه يبدو أن السائق البالغ من العمر 19 عاما قد غلبه النعاس أثناء القيادة. وكان السائق من بين المصابين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كمبوديا إقليم كامبونج ثوم مصرع 13 شخصًا اصطدام حافلة بطرف جسر

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة