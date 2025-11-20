مصرع وإصابة 37 شخصا إثر سقوط حافلة في نهر بكمبوديا

(د ب أ)

لقي 13 شخصًا مصرعهم وأصيب 24 آخرين، إثر اصطدام حافلة بطرف جسر في عاصمة كمبوديا وسقوطها في نهر صباح اليوم الخميس.

أفادت تقارير إعلامية، أن الحادث وقع في منطقة سونتوك بإقليم كامبونج ثوم الواقع وسط كمبوديا.

وقال قائد شرطة المرور الكولونيل بروم شانثول، إن الحافلة كانت تقل 37 راكبا، أغلبهم من عمال البناء الذكور المتجهين إلى بنوم بنه.

وأوضح شانثول أنه يبدو أن السائق البالغ من العمر 19 عاما قد غلبه النعاس أثناء القيادة. وكان السائق من بين المصابين.