قالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان، الأربعاء، إنها تلقت طلبا إسرائيليا باستبعاد المدعي العام كريم خان من القضايا المتصلة بها.

وكان أورين مارمورستين المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، صرّح يوم الاثنين الماضي، بأن تل أبيب تقدمت بطلب بتنحية المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان، وكذلك إلغاء مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وادّعى مارمورستين، أن خان الذي أُوقف عن العمل في الوقت الحالي على خلفية اتهامات باعتداءات جنسية، أصدر مذكرات الاعتقال من أجل تحويل الانتباه عن التهم التي يواجهها.

وزعم مارمورستين، أن خان أصدر حكمه بناء على دوافع شخصية غير مناسبة؛ "للدفع بمزاعم عارية من الصحة في حق إسرائيل".

ونشرت الجنائية الدولية، وثيقة على موقعها تؤكد طلب إسرائيل بعزل المدعي العام واتخاذ إجراءات إضافية، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

وفي الوقت الراهن، تنظر المحكمة الدولي في طعن إسرائيلي في اختصاصاتها، بعد أن رفضت في يوليو الماضي طلبا بإلغاء مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت، ورفضت الاستئناف على هذا الرد في أكتوبر الماضي.