ترامب: لا أريد لقضية جيفري إبستين أن تصرف الانتباه عن إنجازاتنا



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يريد أن تصرف قضية رجل الأعمال جيفري إبستين الانتباه عن الإنجازات التي حققتها إدارته.

وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "لا يهمني متى يقر مجلس الشيوخ القانون الذي أقره مجلس النواب، هل سيكون ذلك هذه الليلة أو في أي وقت في المستقبل القريب".

وتابع: "لا أريد أن يصرف انتباه الجمهوريين عن الانتصارات التي كانت لدينا".

وذكر ترامب بين تلك الانتصارات القانون حول الإنفاق الحكومي الذي يسميه ترامب بـ"القانون الكبير والجميل" وإغلاق الحدود واستبعاد المتحولين جنسيا من الرياضة النسائية ووقف تضخم بايدن القياسي وأكبر خفض للضرائب في التاريخ ووقف 8 حروب وغيرها.

وجاء ذلك على خلفية مصادقة مجلسي الكونجرس الأمريكي على مشروع القانون الذي يطالب بنشر المواد الخاصة بقضية رجل الأعمال جيفري إبستين سيء الصيت الذي أدين بتهم الاستغلال الجنسي للقاصرين وتهريب البشر ومات في السجن منتحرا عام 2019، وفقا لروسيا اليوم.