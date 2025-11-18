السعودية وإثيوبيا تؤكدان التزامهما بشراكات اقتصادية طويلة الأمد

كتب- محمد جعفر:

شهدت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم، انعقاد منتدى الأعمال الإثيو–سعودي، الذي جمع كبار المسؤولين والدبلوماسيين ورجال الأعمال من كلا البلدين، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية واستشراف فرص استثمارية جديدة.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الإثيوبية، أكدت الكلمات الرسمية على عمق العلاقات بين إثيوبيا والمملكة العربية السعودية، وعلى أهمية المنتدى كمنصة لتعزيز الحوار وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، كما شدد الجانب الإثيوبي على الإصلاحات الاقتصادية الجارية ووفرة الفرص الاستثمارية، فيما أعرب الجانب السعودي عن تقديره للتسهيلات والحوافز المقدمة للمستثمرين.

واختُتمت أعمال المنتدى بإبداء الجانبين التزاماً مشتركاً بتعميق التعاون الاقتصادي بما يسهم في تحقيق الازدهار والنمو المشتركين على المستويين الثنائي والإقليمي.