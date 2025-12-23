أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إعداد مسودات وثائق في ما يتعلق بالخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في بيان عبر قناته على "تيليجرام"، الثلاثاء، إنه تلقى تقريرا مفصلا من كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم عمروف وأندريه هناتوف، عن نتائج لقاءاتهم مع المسؤولين الأمريكيين.

وأكد زيلينسكي، أن المسؤولين الأوكرانيين ونظراءهم الأمريكيين عملوا بشكل مثمر، إذ نجحوا في إعداد مسودات لعدة وثائق، بما في ذلك المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا، وإعادة الإعمار، وكذا الإطار الأساسي لإنهاء الحرب.

وأشار زيلينسكي، إلى أن النقاط المطروحة التي اطلع عليها، محددة بأسلوب يتوافق مع مهمة إنهاء الحرب بشكل جدي، وكذلك الحاجة إلى منع أي عدوان روسي آخر مستقبلا.

ونوّه الرئيس الأوكراني، إلى أن كل جولة من المفاوضات تضيف الأمن إلى مصالح كييف، معتبرا أن بهذه الطريقة سيواصل العمل مع الأمريكيين وحلفائه بشكل بنّاء، قائلا: "إننا ننتظر استمرار الحوار مع الولايات المتحدة".

وعبّر زيلينسكي عن امتنانه لحلفائه الأوروبيين لدعمهم وتنسيقهم مع كييف، مؤكدا على أهمية أن تسير الدبلوماسية بموازاة ممارسة الضغط اللازم على روسيا والدعم اللازم لأوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي: "إن كل ضربة روسية لأوكرانيا وهجمات روسية مكثفة على الجبهة تثبت أن موقف أوكرانيا تجاه نهاية الحرب يتفوق بشكل كبير على موقف روسيا، ولابد من تصحيح هذا من خلال زيادة الضغوط العالمية على المعتدي".