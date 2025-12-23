في رسالة عيد الميلاد.. كنائس القدس تحذر من الانخداع بسلام زائف

تل أبيب - (د ب أ)

رغم التوترات المستمرة في الشرق الأوسط، أكد رؤساء الكنائس في القدس رسالة الأمل المسيحية في عيد الميلاد، وذلك في رسالة مشتركة نُشرت اليوم الثلاثاء.

وتتضمن المجموعة بطاركة كنائس الروم الأرثوذكس والأرمن واللاتين في القدس، إلى جانب حارس الأراضي المقدسة الذي يمثل الحراسة الفرنسيسكانية الكاثوليكية الرومانية، ومطارنة الكنائس القبطية الأرثوذكسية والسريانية الأرثوذكسية والإثيوبية الأرثوذكسية.

ورغم أن وقف إطلاق النار في غزة مكّن العديد من المجتمعات من الاحتفال بالعيد بشكل أكثر علنية مرة أخرى، إلا أن رؤساء الكنائس دعوا إلى توخي الحذر.

وفي رسالة عيد الميلاد المشتركة، استشهدوا بالنبي إرميا، الذي حذر من أولئك الذين يتحدثون عن "سلام وسلام" حين لا يكون هناك سلام.

وتقول الرسالة: "رغم الإعلان عن وقف الأعمال العدائية، استمر مئات الأشخاص في التعرض للقتل أو المعاناة من إصابات بالغة".

وأضافت: "واجه المزيد منهم اعتداءات عنيفة، وضد ممتلكاتهم، وحرياتهم - ليس فقط في الأراضي المقدسة، ولكن أيضًا في البلدان المجاورة".

وأكد قادة الكنائس مجددًا على "تضامنهم مع جميع الذين يعانون وينتابهم اليأس".

وفي الوقت نفسه، دعوا "المسيحيين وغيرهم من ذوي النوايا الحسنة حول العالم" إلى عدم التراخي في صلواتهم وجهودهم من أجل تحقيق سلام حقيقي وعادل في وطن يسوع المسيح - وبالفعل، في شتى بقاع الأرض".

ويحتفل المسيحيون بعيد الميلاد في الأراضي المقدسة لأول مرة منذ نهاية حرب غزة. وتتصدر المشهد شجرة عيد ميلاد كبيرة مرة أخرى هذا العام أمام كنيسة المهد في بيت لحم.