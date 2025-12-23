كتب- أحمد عادل:

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، إلى مرافعة المحامي محمد الجندي، دفاع المتهمة الرابعة سارة خليفة، في اتهامها بجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، حيث دفع ببطلان تحريز المواد المخدرة المزعوم ضبطها من قبل الشاهد الأول وباقي شهود الإثبات.

وأوضح الجندي أن بطلان التحريز يرجع إلى وصول يد العبث إلى سلامة الأحراز، مستدلًا على ذلك باختلاف أرقام الأحراز الواردة بمحاضر النيابة العامة عن تلك التي أُرسلت إلى المعمل الكيماوي، فضلًا عن وضع أرقام جديدة من جانب المعمل، بما يفقد الأحراز شرط السلامة واليقين.

وأضاف دفاع المتهمة أن هناك اختلافًا جوهريًا في وزن المواد المخدرة المُرسل من النيابة العامة عن الوزن الوارد بتقرير الفحص، بما يثير الشك في ذاتية المضبوطات وسلامة إجراءات تداولها.

تعود القضية إلى معلومات وردت لقطاع مكافحة المخدرات عن نشاط مرتبط بسارة خليفة، أسفرت عن مداهمة شقتين بالقاهرة، إحداهما تخصها، استخدمتا كمعامل سرية لتصنيع مخدر "البودرة"، حيث تم ضبط نحو 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة والمواد الخام، إضافة إلى مبالغ مالية.

ووفقًا للتحقيقات، لعبت سارة خليفة دورًا رئيسيًا في تمويل النشاط والسفر للخارج لتنسيق استيراد المواد الخام من الصين، والمشاركة في إدارة عمليات التصنيع قبل التوزيع.

