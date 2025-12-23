الشحات وعبدالكريم يقودان تشكيل الأهلي أمام غزل المحلة بكأس عاصمة مصر

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، التشكيل الرسمي لمواجهة غزل المحلة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بعد قليل ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سيحا

خط الدفاع: إبراهيم الأسيوطي، مصطفى العش، أحمد عابدين، مهند الشامي

خط الوسط: إبراهيما كاظم، إبراهيم عادل، حسين الشحات، عمر معوض، محمد رأفت

خط الهجوم: حمزة عبد الكريم

البدلاء: حازم جمال، هشام مصطفى، محمد زعلوك، ياسين عاطف، بلال عطية، محمد عاطف، إياد مدحت، حمزة الدجوي، عمر العدوي.