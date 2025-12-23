مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الكونغو الديمقراطية

1 0
14:30

بنين

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

0 0
17:00

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

تونس

- -
22:00

أوغندا

كأس رابطة الأندية

غزل المحلة

1 0
17:00

الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

- -
20:15

ناساف كارشي

جميع المباريات

إعلان

الشحات وعبدالكريم يقودان تشكيل الأهلي أمام غزل المحلة بكأس عاصمة مصر

كتب : محمد خيري

03:58 م 23/12/2025

فريق الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، التشكيل الرسمي لمواجهة غزل المحلة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بعد قليل ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد سيحا

خط الدفاع: إبراهيم الأسيوطي، مصطفى العش، أحمد عابدين، مهند الشامي

خط الوسط: إبراهيما كاظم، إبراهيم عادل، حسين الشحات، عمر معوض، محمد رأفت

خط الهجوم: حمزة عبد الكريم

البدلاء: حازم جمال، هشام مصطفى، محمد زعلوك، ياسين عاطف، بلال عطية، محمد عاطف، إياد مدحت، حمزة الدجوي، عمر العدوي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي تشكيل الأهلي مباراة الأهلي وغزل المحلة فريق الأهلي كأس عاصمة مصر حمزة عبد الكريم

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

الجزائر

- -
17:00

السودان

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هل يحافظ الذهب على اتجاهه الصعودي الأيام المقبلة؟ خبراء يجيبون
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025
نقص حاد في الذاكرة.. ماذا يعني ولماذا يرفع أسعار الهواتف وأجهزة الكمبيوتر؟