برلماني ألماني يدعو لإجراء محادثات أوروبية مباشرة مع موسكو

برلين - (د ب أ)

أيد رئيس كتلة نواب الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في البرلمان الألماني (بوندستاج)، ألكسندر هوفمان، إجراء محادثات مباشرة بين الأوروبيين والرئيس الروسي فلاديمير بوتين من حيث المبدأ.

وقال هوفمان في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "يجب أن يكون مفهوم أوروبا عن نفسها أنها لاعب في هذا الميدان.. علينا أن نمثل المصالح الأوروبية، وهذا يمكن ويجب أن يتم أيضا عبر محادثات مع بوتين"، مؤكدا أن المهم الآن هو أن تتحدث أوروبا بصوت واحد في هذه المحادثات.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعا يوم الجمعة الماضي، إلى إجراء محادثات مباشرة مع بوتين، وقال: "وإلا سنظل نناقش الأمور فيما بيننا، بينما يتفاوض المفاوضون وحدهم مع الروس. هذا ليس مثاليا". وأبدى الكرملين في المقابل استعداده للحوار.

أما الحكومة الألمانية فقد علقت أمس الاثنين على مبادرة ماكرون بتحفظ، حيث قال نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن ماير، إن الحكومة "أحيطت علما" بتصريحات ماكرون، مؤكدا أنه لا توجد مخاوف من "تصدع الوحدة الأوروبية في هذا الموضوع".

وتتمثل الوضعية الحالية في المفاوضات بشأن حل سلمي بين روسيا وأوكرانيا في أن الولايات المتحدة تقوم بدور الوسيط بين الطرفين، بينما يقتصر دور الأوروبيين على دعم أوكرانيا دون أي اتصال مباشر مع روسيا.