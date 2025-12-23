إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 23 ديسمبر 2025

كتبت- ميريت نادي:

04:02 م 23/12/2025

سعر الذهب

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 6837 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6800 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5950 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 5100 جنيهات.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 47600 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

السعر الاسترشادي للذهب سعر الذهب بموقع البورصة المصرية سعر أوقية الذهب سعر جرام الذهب سعر الجنيه الذهب

