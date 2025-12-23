إعلان

في أرفع زيارة منذ 15 عاما.. اليابان تعلن استئناف العلاقات مع سوريا

كتب : مصراوي

03:21 م 23/12/2025

سوريا واليابان

دمشق - (د ب أ)

أعلنت سوريا واليابان، اليوم الثلاثاء، استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي.

وذكرت وزارة الخارجية السورية، في بيان صحفي اليوم، أن اجتماعا رسميا عقد في دمشق ضم مدير إدارة الشؤون الأفروآسيوية وأقيانوسيا محمد زكريا لبابيدي ونائب وزير الخارجية الياباني يوهيني أونيشي بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتعد هذه أرفع زيارة لدبلوماسي ياباني إلى سوريا منذ أكثر من 15 عاما حيث أكد المسؤول الياباني أنها تمثل إعلانا رسميا عن استئناف العلاقات بين سوريا واليابان وبداية مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين .

وبحث الجانبان، خلال الاجتماع، سبل تطوير العلاقات الثنائية واستئناف التعاون في مختلف المجالات، مؤكدين ضرورة تسريع وتعزيز التعاون بما يخدم مصالح البلدين .

ووجه نائب وزير خارجية اليابان دعوة رسمية إلى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني لزيارة اليابان، طبقا للبيان.

اليابان تستأنف العلاقات مع سوريا التعاون الثنائي بين سوريا واليابان سوريا اليابان وزارة الخارجية السورية،

