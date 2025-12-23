محافظ القليوبية يلتقي أهالي 4 مدن ويوجه بحل شكاوى التشغيل والإسكان

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بديوان عام المحافظة، لبحث وحل مشكلات مواطني مدن: بنها وكفر شكر وطوخ وقها، في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة الفورية لمطالبهم.

واستعرض اللقاء عددًا من الشكاوى والمطالب التي تقدم بها المواطنون، والتي تنوعت بين توفير فرص عمل، وتحسين مستوى الخدمات، ودعم مشروعات البنية التحتية، حيث أكد المحافظ أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بكافة الفئات، خاصة الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم، مع العمل المستمر على إزالة أي معوقات تواجههم.

وفي مستهل اللقاء، وجّه المحافظ بتوفير فرصة عمل بالقطاع الخاص لفتاة حاصلة على ليسانس آداب بما يتناسب مع مؤهلها الدراسي، كما كلف بتوفير فرصة عمل لشاب من ذوي الهمم يحمل كارنيه الخدمات المتكاملة، دعمًا لتمكينه ودمجه في سوق العمل.

كما وافق على طلب انتداب موظف من ذوي الإعاقة من مديرية الصحة إلى مديرية التربية والتعليم، مراعاة لظروفه الصحية والإنسانية.

وفيما يخص ملفي الإسكان والتموين، قرر المحافظ مخاطبة صندوق الإسكان الاجتماعي لتسهيل إجراءات تخصيص وحدة سكنية لمواطن كان والده المتوفى قد سبق وتقدم للحصول عليها، كما وجّه مدير مديرية التموين بسرعة استرجاع بطاقة تموينية لأحد المواطنين عقب ثبوت تصالحه في محضر زراعة سابق. وفي لفتة إنسانية، نسّق المحافظ مع إحدى الجمعيات الخيرية للمساهمة في استكمال جهاز ابنة إحدى الأسر الأولى بالرعاية.

وعلى صعيد قطاع المرافق، وافق محافظ القليوبية على توصيل خدمة الصرف الصحي لأحد الشوارع بقرية الرملة استجابة لمطالب الأهالي، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم التهاون في تطبيق القانون، حيث قرر إحالة عدد من شكاوى المواطنين المتعلقة بمخالفات البناء والتعديات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمقصرين، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على هيبة الدولة.