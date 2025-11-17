إعلان

سوريا تنفي نيتها تسليم مقاتلين من الأويجور إلى الصين

كتب : مصراوي

04:34 م 17/11/2025

وزارة الخارجية السورية

وكالات

نفى مصدر في وزارة الخارجية السورية ما تم تداوله حول اعتزام دمشق تسليم مقاتلين من الأويجور إلى الصين.

وقال المصدر لوكالة الأنباء السورية (سانا)، إنه "لا صحة لما أوردته وكالة فرانس برس عن نية الحكومة السورية تسليم مقاتلين إلى الصين".

وكانت وكالة "فرانس برس" أفادت نقلًا عن مصدر حكومي سوري، بأن دمشق تعتزم تسليم مقاتلين من أقلية الإيجور المسلمة إلى الصين.

وقال المصدر للوكالة، إن "سوريا تعتزم تسليم الصين 400 مقاتل من الإيجور في الفترة المقبلة" على دفعات بناء على طلب صيني.

وأشار المصدر، إلى أن الملف سيطرح خلال زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بكين.

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن عدد المقاتلين الإيجور في سوريا يتراوح بين 3200 و4000 مقاتل، يتمركز معظمهم في محافظة إدلب، مشيرًا إلى أنه تم دمجهم جميعًا في وحدة خاصة داخل الجيش الجديد.

