إعلان

الجيش الإسرائيلي يبرر إطلاق النار على اليونيفيل: ظنناهم مشتبهين

كتب : مصراوي

03:42 م 16/11/2025

اليونيفيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

علق الجيش الإسرائيلي على بيان قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، الذي اتهم فيه قواته بإطلاق النار على عناصرها في الجنوب اللبناني.

وقال الجيش الإسرائيلي: "أطلقنا النار باتجاه مشبوهين اليوم بتلة حمامص جنوبي لبنان ثم تبين أنهم تابعون لقوات اليونيفيل"، زاعمًا: "لم نطلق النار بشكل متعمد باتجاه جنود اليونيفيل في لبنان".

وصباح اليوم الأحد، أفادت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، بأن دبابة ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي أطلقت النار على قواتها قرب موقع أقامته إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية.

وأضافت القوة، في بيان على حسابها بمنصة "إكس"، أن طلقات رشاشة ثقيلة أصابت قوات حفظ السلام على بُعد حوالي 5 أمتار، وكان الجنود يسيرون على الأقدام واضطروا للاحتماء في المنطقة.

وأكدت اليونيفيل، أن "إطلاق النار على قواتنا انتهاك خطير لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ونناشد الجيش الإسرائيلي بوقف أي أعمال عدوانية أو هجمات تستهدف قواتنا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الإسرائيلي الأمم المتحدة اليونيفيل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
البنك الأهلي يوقف المصاريف الإدارية على القروض الشخصية والسيارات
بعد انتشار الرادارات.. السرعات المقررة للملاكي والمقطورات والدراجات النارية | تفاصيل
الأرصاد للمواطنين: ارتدوا هذه الملابس خلال الفترة الحالية
تحذير رسمي.. دورات غير معتمدة تُضلل الشباب بوهم التوظيف بالإسعاف
"ماربورج".. فيروس مميت يتفشى في أثيوبيا والصحة العالمية تحذر