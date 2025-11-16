الجيش الإسرائيلي يبرر إطلاق النار على اليونيفيل: ظنناهم مشتبهين

وكالات

علق الجيش الإسرائيلي على بيان قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، الذي اتهم فيه قواته بإطلاق النار على عناصرها في الجنوب اللبناني.

وقال الجيش الإسرائيلي: "أطلقنا النار باتجاه مشبوهين اليوم بتلة حمامص جنوبي لبنان ثم تبين أنهم تابعون لقوات اليونيفيل"، زاعمًا: "لم نطلق النار بشكل متعمد باتجاه جنود اليونيفيل في لبنان".

وصباح اليوم الأحد، أفادت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، بأن دبابة ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي أطلقت النار على قواتها قرب موقع أقامته إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية.

وأضافت القوة، في بيان على حسابها بمنصة "إكس"، أن طلقات رشاشة ثقيلة أصابت قوات حفظ السلام على بُعد حوالي 5 أمتار، وكان الجنود يسيرون على الأقدام واضطروا للاحتماء في المنطقة.

وأكدت اليونيفيل، أن "إطلاق النار على قواتنا انتهاك خطير لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ونناشد الجيش الإسرائيلي بوقف أي أعمال عدوانية أو هجمات تستهدف قواتنا".