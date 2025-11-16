

وكالات

دعا مبعوث الرئيس الأمريكي إلى إفريقيا مسعد بولس، أطراف النزاع بالسودان للموافقة على هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر، واصفا ما يحصل راهنا في السودان بأكبر أزمة إنسانية بالعالم.

قال مبعوث ترامب، إن الحرب في السودان تسببت في أكبر أزمة إنسانية في العالم، منددا بالفظائع غير المقبولة.

وأضاف: "يعد الصراع في السودان، من منظور إنساني، حاليا أكبر أزمة إنسانية في العالم وأكبر كارثة إنسانية عالمية لا سيما ما حدث في الفاشر خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الماضية لقد شاهدنا جميعا هذه الفيديوهات والتقارير هذه الفظائع غير مقبولة إطلاقا. يجب أن يتوقف هذا بسرعة كبيرة".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وشركاءها في الوساطة يدعون كلا الجانبين إلى الموافقة على "هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر"، قائلا: "نحثهم على قبول هذا الاقتراح وتنفيذه فورا".

كانت الولايات المتحدة دعت في سبتمبر، مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر بشكل مشترك إلى هدنة إنسانية، يتبعها وقف دائم لإطلاق النار، وانتقال إلى حكم مدني، مع التأكيد على عدم مشاركة أي من الأطراف المتحاربة في هذه المرحلة الانتقالية.

وقال مسعد بولس، إن الولايات المتحدة، مع شركائها، تأمل في إحراز تقدم خلال الأسابيع المقبلة في هذه الخطة الأوسع، التي تشمل انتقالا إلى حكومة مدنية، موضحا أن الأولوية القصوى في الوقت الراهن تبقى للجانب الإنساني والهدنة الإنسانية، وفقا لروسيا اليوم.