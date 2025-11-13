أمير قطر يؤدي صلاة الاستسقاء في مسجد لوسيل- صور

وكالات

قالت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، الخميس، إن الأمير تميم بن حمد آل ثاني أدى صباح اليوم صلاة الاستسقاء إلى جانب جموع من المصلين في مسجد لوسيل، "إحياء للسنة النبوية وطلبا من الله بنزول الغيث".

وأشارت إلى أن الممثل الشخصي للأمير الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، والشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني، والشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني، أديا صلاة الاستسقاء إلى جانب الأمير القطري.

كذلك، شارك وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، في أداء الصلاة.

وفي خطبته، دعا الشيخ يحي بطي النعيمي المصلين "للرجوع إلى الله صادقين تائبين، كما دعاهم إلى الإيمان بأنه سبحانه بيده ملكوت كل شيء"، منوّها إلى أن "الله يمسك المطر عن عباده ليفيقوا من غفلتهم، وليتذكروا أنهم ضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلا بما شاء الله".

وأكد الخطيب على "أهمية الدعاء ورفع أكف الضراعة إلى الله في نزول الغيث، والتضرع إليه طلبا للاستغفار وتقوى الله".