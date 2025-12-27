مصطفى شوبير يتغنى بمستوى محمد الشناوي أمام جنوب أفريقيا

"بعد مشاركته أمام جنوب أفريقيا".. زوجة إمام عاشور توجه له رسالة خاصة

تغنى مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، بأداء زميله محمد الشناوي في مباراة جنوب أفريقيا أمس في كأس أمم أفريقيا 2025.

ونشر شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لمحمد الشناوي وكتب: "ماتش كبير يا شناوي".

وقدم الشناوي مباراة كبيرة رفقة الفراعنة أمس أمام جنوب أفريقيا، بعدما نجح في الحفاظ على شباكه نظيفة وعدم استقبال أهداف، ليساهم في حصد الفراعنة نقاط المباراة الثلاث.

ومستوى الشناوي المميز في مباراة الأمس وتصدياته الحاسمة، جعلته يحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة، التي يتم تقديمها من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عقب كل مباراة بالبطولة.

وحقق منتخب مصر الفوز أمس الجمعة، على حساب نظيره منتخب جنوب أفريقيا، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثانية بكأس أمم أفريقيا.

أقرأ أيضًا:

الحضري يهنئ الجهاز الفني لمنتخب مصر بالفوز على جنوب أفريقيا.. ورسالة خاصة للشناوي

5 صور لاحتفال أليسيا يانكون مع الخطيب بفوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا