"مد لحافك على قد رجليك".. محمد علي خير يحذر الأسر المصرية |فيديو

حذر الإعلامي محمد علي خير، من تنامي ديون الأسر المصرية، مؤكدًا أن إجمالي ديون الأسر بلغ نحو 1.5 تريليون جنيه، أي ما يعادل قرابة 30 مليار دولار، مشيرًا إلى أن خطورة الرقم لا تكمن في حجمه مقارنة بدول العالم، وإنما في ضعفه النسبي أمام انخفاض دخول الأسر المصرية.

وأوضح خير، خلال فيديو بثه عبر قناته الرسمية على يوتيوب، أن المقارنة الدولية قد تظهر أن ديون الأسر في مصر أقل من مثيلاتها في دول أخرى، إلا أن المشكلة الأساسية تتمثل في أن الدخول المحلية لا تتحمل هذا الحجم من الاقتراض، خاصة مع انتشار ثقافة الاستدانة السهلة عبر المتاجر الكبرى، ومعارض الأثاث والسيارات، وتطبيقات التمويل الاستهلاكي التي تمنح قروضًا بفوائد مرتفعة قد تصل إلى 30% سنويًا.

وأشار إلى أن الفرق كبير بين الاقتراض من البنوك بفائدة سنوية تقارب 12%، وبين الاقتراض من بعض الجهات التجارية التي تفرض فوائد مضاعفة، ما يؤدي إلى تعثر حتمي، مؤكدًا أن الحكمة الاقتصادية تقول: "إذا اشتريت اليوم ما لا تحتاجه، ستبيع غدًا ما تحتاجه".

وأضاف أن بعض التطبيقات تتيح قروضًا استهلاكية مرتفعة التكلفة، موضحًا أن اقتراض 100 ألف جنيه قد ينتهي بسداد ما يقرب من 190 أو 200 ألف جنيه خلال 3 سنوات، معتبرًا أن الاقتراض لتلبية احتياجات أساسية أو لتمويل سكن أو وسيلة مواصلات قد يكون له مبرر، بينما الاقتراض لأغراض ترفيهية أو استهلاكية بحتة يمثل أزمة حقيقية.

وتناول خير، مسألة التناسب بين الدخل وحجم الدين، موضحًا أن اقتراض مليون جنيه بدخل شهري 100 ألف يختلف جذريًا عن اقتراض المبلغ نفسه بدخل 10 آلاف جنيه، مؤكدًا أن المجتمع يعاني من تعثر فعلي نتيجة الإفراط في الاستدانة.

واستعرض الإعلامي، نسب ديون الأسر في دول أخرى، مشيرًا إلى أن ديون الأسر في السعودية تمثل نحو 31% من الناتج القومي، وفي الولايات المتحدة 69%، بينما تصل في دول الاتحاد الأوروبي إلى نحو 51%، في حين تُعد الكويت من أقل الدول من حيث نسبة ديون الأسر إلى الناتج القومي.

وأعاد محمد علي خير، التحذير من تحول الاستدانة إلى نمط حياة أو ما يشبه الإدمان، معتبرًا أن التسهيل المفرط في القروض يجعل المواطن يعتاد الاقتراض دون حساب، داعيًا إلى تقليل الاستدانة وعدم اللجوء إليها إلا في حالات الضرورة القصوى، خاصة مع اقتراب عام 2026.

وأكد أن ديون الأسر المصرية ارتفعت خلال العام الحالي بنحو 350 مليار جنيه، أي ما يعادل نحو 7 مليارات دولار، متسائلًا عما إذا كان المواطن المصري بات يعيش على السلف، ومشيرًا إلى أن تحليل هذه الظاهرة يتم عبر مقارنة إجمالي قروض الأسر بإجمالي الناتج القومي للدولة.

وبين محمد خير، أن الناتج القومي المصري يبلغ نحو 400 مليار دولار سنويًا، بينما تمثل ديون الأسر نحو 30 مليار دولار، أي قرابة 7.2% من الناتج القومي، مؤكدًا أن تقييم الرقم لا يكون بمعزل عن مستوى الدخل وأنماط الاستهلاك.

واستشهد بقول الإمام علي بن أبي طالب: "أكلما اشتهيت اشتريت؟"، محذرًا من الإسراف وثقافة الاستهلاك المفرط، معتبرًا أن الاندفاع وراء المظاهر مثل: الهواتف باهظة الثمن يمثل نموذجًا لسلوك استهلاكي غير رشيد.

ووجه الإعلامي محمد علي خير، في ختام حديثه، رسالة تحذيرية للأسر المصرية بضرورة "العيش على القد"، وعدم تحميل النفس ديونًا تفوق القدرة على السداد، معتبرًا أن الاستسهال في الاقتراض جرس إنذار حقيقي، داعيًا المواطنين إلى تجنب الاستدانة من أجل سلع استهلاكية سريعة الزوال، والالتزام بقاعدة "مدّ لحافك على قد رجليك".

