وزراء خارجية مجموعة السبع يؤكدون دعم خطة ترامب لإنهاء حرب غزة

أكد وزراء خارجية مجموعة السبع، على دعمهم القوي لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

ودعت وزراء خارجية مجموعة السبع في البيان المشترك لهم اليوم الأربعاء، جميع الأطراف إلى السماح بتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة دون تدخل وعلى نطاق واسع.

ورحب وزراء خارجية مجموعة السبع، بزيادة تدفق المساعدات إلى غزة، مؤكدين على قلقهم إزاء القيود التي لا تزال مفروضة.

وحث وزراء خارجية مجموعة السبع، إيران على تنفيذ التزاماتها بالكامل وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأضاف وزراء خارجية مجموعة السبع، إنه يجب على إيران استئناف تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بما في ذلك عمليات التفتيش على المنشآت والمواد النووية.

وجدد وزراء خارجية مجموعة السبع، دعمهم الثابت لأوكرانيا واتفاقهم على أن خط التماس الحالي يجب أن يكون نقطة انطلاق المفاوضات.

وأدان وزراء الخارجية تصاعد الهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع ضد المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، لا سيما في الفاشر وشمال كردفان بالسودان.

وحث البيان المشترك لاجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية على احترام حقوق الإنسان وضمان مرور سريع ودون عوائق للمساعدات الإنسانية.