البث العبرية: نتنياهو لم يتعهد بإطلاق سراح مقاتلي حماس العالقين

كتب : مصراوي

11:11 ص 11/11/2025

بنيامين نتنياهو

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن رئيس الوزراء لم يتعهد للأمريكيين بإطلاق سراح مقاتلي حماس المحاصرين في رفح. وهوما أكده ديوان نتنياهو أيضًا.

وفي وقتٍ سابق نقلت البث الإسرائيلية عن مصدر قوله، إن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل للموافقة على مقترح إنشاء "ممر آمن" لإخراج عناصر من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) العالقين في رفح جنوبي القطاع رغم المعارضة الإسرائيلية الرسمية لهذه الخطوة.

وحسب المصدر، فإنه خلال الاتصالات التي أجرتها الإدارة الأمريكية تم التعهد بإخراج المقاومين المحاصرين في رفح مقابل تحييد الأنفاق، ثم إقامة مشروع تجريبي بالمدينة، يتمثل في مدينة تحتوي على سكان لا يتبعون لحماس مع نشر قوة دولية في المنطقة.

وأمس الاثنين، اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.

وعقب الاجتماع، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، شوش بيدروسيان، إن "أي قرار بشأن مقاتلي حماس في الأنفاق يتخذ بشراكة كاملة مع الرئيس ترامب وفريقه"، مجددة التأكيد أن نتنياهو مصمم على عدم نشر أي قوات تركية في غزة.

هيئة البث الإسرائيلية مقاتلي حماس بنيامين نتنياهو

