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بعد هجوم الشارون.. "سموتريتش" يُطلق اتهامات حادة تجاه عرب إسرائيل

كتب : مصطفى الشاعر

02:57 م 07/06/2026

بتسلئيل سموتريتش

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نشر وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، منشورا عبر منصة "إكس"، قال فيه إن ما يحدث داخل إسرائيل يُمثّل، وفق تعبيره، "بؤرة إرهابية خطيرة ومتطرفة" تنمو تحت الأنظار، في إشارة إلى عرب الداخل، وذلك في أعقاب الهجوم الذي وقع صباح اليوم الأحد في منطقة الشارون.

خطاب تصعيدي يتهم عرب الداخل ويُطالب بتغيير جذري

زعم سموتريتش، في منشوره، أن الهجوم الذي وقع في الشارون يُشكّل "جرس إنذار ملطخ بالدماء" يستدعي، بحسب قوله، تغييرا جذريا في التعامل مع عرب إسرائيل، مشيرا إلى ما وصفه بانتشار واسع للأسلحة غير المشروعة داخل المجتمع العربي، بما في ذلك أسلحة متطورة ومواد متفجرة.

وأضاف الوزير المتطرف، أن هذا الوضع، وفق ادعاءاته، يُمثّل تهديدا وجوديا لإسرائيل، محذّرا من استمرار ما وصفه بـ"تفشي الجريمة والتحريض".

دعوات لسياسة أكثر تشددا داخل إسرائيل

أكد الوزير الإسرائيلي، أن استمرار الوضع الحالي سيُبقي إسرائيل، على حد قوله، في حالة "حروب دائمة" تحت تهديد مستمر، مشددا على ضرورة ما سماه إصلاحا جذريا في الداخل.

واختتم بتسلئيل سموتريتش، تصريحاته بعبارات حادة قال فيها، إن "من يقبل بسيادة الدولة سيعيش بسلام، ومن يختار طريق الإرهاب فسيكون دمه على عاتقه"، في خطاب وُصف بأنه تصعيدي تجاه عرب الداخل الإسرائيلي.

نتنياهو يُتابع التطورات ويُجري تقييما للوضع الأمني

في غضون ذلك، يُواصل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متابعة تطورات الوضع الأمني بشكل مباشر، حيث يُجري تقييما مستمرا للحادث وتداعياته، مع التركيز على الإجراءات الأمنية المتخذة داخل منطقة الشارون وسُبل منع تكرار مثل هذه العمليات، بحسب تقارير وسائل الإعلام العبرية.

خلفية حادث إطلاق النار في إسرائيل

كانت وسائل إعلام عبرية قد ذكرت، منذ قليل، أن حادث إطلاق نار وقع داخل عدد من المستوطنات في منطقة الشارون، حيث بدأ الهجوم في كوخاف يائير قبل أن يمتد إلى مستوطنات ومواقع مجاورة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، بعضهم في حالات "خطيرة"، قبل أن تتمكن شرطة الاحتلال من اعتقال أحد المنفذين بينما تتواصل عمليات البحث عن آخر.

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إسرائيل هجوم كوخاف يائير مستوطنات الشارون

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