وزير الخارجية يشارك في اجتماع باريس لتنفيذ خطة السلام وإنهاء حرب غزة

مصراوي

شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، في الاجتماع الوزاري حول تنفيذ الخطة الأمريكية للسلام الهادفة لإنهاء الحرب في غزة، والذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس.

وشارك في جانب من الاجتماع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وشهد مشاركة وزراء خارجية وكبار مسئولي دول فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا وكندا والسعودية والأردن وقطر والإمارات وإندونيسيا وتركيا والولايات المتحدة والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس.

وحرص الرئيس الفرنسي على الإعراب عن التقدير لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ودور مصر في تحقيق هذا الإنجاز بالتعاون مع قطر وتركيا.

وتناول الاجتماع ترتيبات الأوضاع فى قطاع غزة فى ضوء التطورات الإيجابية الأخيرة فى شرم الشيخ على صعيد التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وما تشكله من لحظة فارقة فى الحرب فى غزة، كما شهد الاجتماع الإشادة بجهود مصر وقطر وتركيا في التوصل للاتفاق في شرم الشيخ.

وخلال الاجتماع، أكد وزير الخارجية على أن خطة السلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعد أساساً جيداً لإنهاء الحرب في غزة، مؤكداً على دعم مصر للخطة، كما تناول تنفيذ مرحلتها الأولي وبقية عناصرها، بما في ذلك ما يتعلق بدخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية وموضوعات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى المؤتمر الدولي المقرر استضافته في القاهرة بالتعاون مع الشركاء الدوليين للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة.

وأعرب وزير الخارجية عن تطلعه لتنفيذ كافة عناصر الخطة، مشدداً على على أهمية دعم السلطة الفلسطينية باعتبارها جهة الحكم الشرعية القادرة على الاضطلاع بمسئولياتها.

كما أعرب وزير الخارجية عن تطلعه لأن يتبع نهاية الحرب مسار سياسي لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، بما يدعم جهود إعادة الإعمار واستعادة الاستقرار، وينعكس في عملية سلام وفقا لأهداف الخطة.

كما شارك عبد العاطي، في اجتماع لوزراء الخارجية العرب مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قبل الاجتماع الوزاري الموسع، والذي شهد نقاشاً حول سبل دفع تنفيذ خطة الرئيس ترامب للسلام.