إعلان

"لتوتر الأوضاع".. مقترح بنقل مباراة مصر والسعودية من قطر إلى القاهرة؟

كتب : محمد خيري

11:32 ص 03/03/2026
كشفت تقارير صحفية خارجية عن مقترح لإقامة مباراة منتخب مصر الأول أمام نظيره السعودي في العاصمة المصرية القاهرة، بدلًا من إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن برنامج المباريات الودية المقرر خلال شهر مارس المقبل.

وكان من المنتظر أن تستضيف الدوحة مواجهتين وديتين لمنتخب مصر أمام السعودية وإسبانيا، ضمن ما يُعرف بـ«مهرجان كرة القدم»، في إطار استعدادات المنتخبات لبطولة كأس العالم 2026.

ووفقًا للبرنامج المعلن، يلتقي منتخب مصر مع نظيره السعودي يوم 26 مارس، على أن يواجه المنتخب السعودي نظيره الصربي يوم 30 من الشهر ذاته، على أن تُقام المباراتان في قطر.

ونقلت صحيفة «الرياضية» السعودية عن مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم تأكيدهم أن المعسكر الإعدادي لا يزال قائمًا حتى الآن، مع متابعة مستمرة بالتنسيق مع الجانب القطري والجهات المختصة، مشيرين إلى أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات فور اعتمادها رسميًا.

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد السعودي طرح بدائل محتملة، من بينها إقامة المباراة الودية أمام منتخب مصر في القاهرة، مع دراسة نقل مواجهة صربيا إلى مدينة جدة، حال تعذر إقامة المباريات في قطر وفق الترتيبات السابقة، بسبب توتر الأوضاع الأمنية حاليا.

منتخب مصر السعودية قطر كأس العالم 2026

