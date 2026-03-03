في أعقاب إعلان القيادة المركزية الأمريكية إسقاط ثلاث طائرات مقاتلة من طراز F-15 فوق الأجواء الكويتية بنيران صديقة، تتجه الأنظار إلى الخسائر المادية المحتملة جراء الحادث، في ظل القيمة المرتفعة لهذا الطراز من المقاتلات.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أمس الاثنين، سقوط 3 طائرات أمريكية خلال عمليات قتالية نشطة، موضحة أن الدفاعات الجوية الكويتية أسقطتها عن طريق الخطأ، من جانبها، كانت وزارة الدفاع الكويتية قد أفادت في وقت سابق بسقوط عدد من الطائرات المقاتلة الأمريكية، مؤكدة إجلاء أطقمها إلى المستشفى.

ما قيمة طائرة F-15؟

أشارت صحيفة وول ستريت جورنال، أن الطائرات الثلاث التي سقطت في الكويت من طراز "F-15 Eagle" وهي من بين أبرز الطائرات الحربية في سلاح الجو الأمريكي، ووفق بيان حقائق صادر عن سلاح الجو الأمريكي، بلغت تكلفة طراز "F-15E Strike Eagle " نحو 31.1 مليون دولار، وذلك وفقًا لقيمة الدولار الثابتة لعام 1998، ما يعني أن قيمتها الفعلية بالأسعار الحالية ستكون أعلى من ذلك.

وبحسب الصحيفة، دخلت طائرة F-15E الخدمة في ثمانينيات القرن الماضي، وهي مصممة لتنفيذ مهام جو-جو وجو-أرض بكفاءة عالية، وتصل تكلفة الطرازات الأحدث من مقاتلات F-15 إلى قرابة 100 مليون دولار للطائرة الواحدة، بحسب تقديرات حديثة.