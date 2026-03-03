إعلان

جنوب سيناء: 41 مليون جنيه لتطوير شبكة الطرق والكهرباء برأس سدر

كتب : رضا السيد

12:31 م 03/03/2026
    إنارة وتطوير الطرق برأس سدر
    تطوير الطرق برأس سدر

تشهد مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، طفرة تنموية في مجال تطوير الطرق الرئيسية، والساحلية، إضافة إلى تطوير شبكة إنارة الطرق، وتطوير وتمهيد الطرق لربط التجمعات والوديان بالمدينة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، بسرعة إنجاز المشروعات.

41 مليون جنيه تكلفة الخطة الاستثمارية

قال المهندس حسني راشد، رئيس مدينة رأس سدر، إنه جاري تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025- 2026، والبالغ إجمالي تكلفتها نحو 41 مليون جنيه، مؤكدا أن معدلات التنفيذ فيها تسير وفقا لتوقيتات المتفق عليها.

تطوير الطرق ودعم شبكة الإنارة


وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن المشروعات تتضمن تطوير وإنارة بعض الطرق الساحلية والداخلية، إضافة إلى ربط بعض الوديان بالمدينة، كما تتضمن أيضا دعم شبكة الكهرباء، وتطوير الوحدة المحلية، ورفع كفاءة مبنى الحماية المدنية، وإدارة المرور.

تطوير طريق الحارة البطيئة

وأضاف أنه جار تطوير طريق الحارة البطيئة المؤدية لقرية أبوصويرة بطول كيلو ونصف، وبتكلفة 20 مليون جنيه، ورفع كفاءة مبنى الحماية المدنية بتكلفة 6 ملايين جنيه، وتطوير إدارة المرور بتكلفة 2 مليون، إضافة إلى رفع كفاءة وتجهيز مبنى الوحدة المحلية للمدينة بتكلفة 3 مليون جنيه.

تدعيم شبكات الإنارة بتكلفة 10 مليون

وتابع : كما جاري مد وتدعيم شبكات إنارة بالمدينة، وإحلال وتجديد 300 عمود في المدينة وتوابعها من القرى والوديان، إضافة إلى تركيب 227 عمود إنارة لخدمة التجمعات البدوية، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 ملايين جنيه.

رصف 31 كيلو لربط التجمعات بالمدينة

وأشار إلى أن منطقة تعمير جنوب سيناء تقوم بإعداد الدراسات اللازمة لرصف نحو 11 كيلو ونصف من الطرق، لربط تجمعي الحمه و السحيمي، إضافة إلى رصف 20 كيلو لربط تجمع النهايات بالطريق الأوسط.

راس سدر محافظ جنوب سيناء الخطة الاستثمارية الطرق

