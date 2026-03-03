إعلان

لأول مرة في 8 أشهر.. الدولار يتجاوز 50 جنيهًا بمنتصف تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

12:32 م 03/03/2026

سعر الدولار

قفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنحو 73 إلى 75 قرشًا في 5 بنوك، ليتخطى مستوى 50 جنيهًا لأول مرة منذ 8 أشهر، بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 3-3-2026، مقارنة بمستواه في بداية تعاملات اليوم، بحسب البيانات المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.9 جنيه للشراء، و50 جنيهًا للبيع، بزيادة 73 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.9 جنيه للشراء، و50 جنيهًا للبيع، بزيادة 73 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.91 جنيه للشراء، و50.01 جنيه للبيع، بزيادة 74 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.9 جنيه للشراء، و50 جنيهًا للبيع، بزيادة 73 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.92 جنيه للشراء، و50.02جنيه للبيع، بزيادة 75 قرشًا للشراء والبيع.

