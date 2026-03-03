أفاد مصدر أمني عُماني بتعرض خزانات الوقود في ميناء الدقم التجاري للاستهداف بعدد من المسيّرات، مشيرًا إلى إصابة أحد الخزانات.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء، عن المصدر قوله إنه تمت السيطرة على الأضرار الناتجة دون تسجيل أية إصابات بشرية.

وأكدت سلطنة عُمان إدانتها للاستهداف وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذا الحدث.

وفي وقت سابق الأحد، قال مصدر أمني، إن ميناء الدقم تعرض لاستهداف بطائرتين مسيرتين استهدفت إحداهما سكن عمال متنقل ما أدى إلى إصابة أحد العمال الأجانب، وذكر المصدر أن حطام الطائرة المسيرة الثانية سقط في منطقة بالقرب من خزانات الوقود دون خسائر بشرية أو مادية.