إعلان

سلطنة عُمان: مسيرات تستهدف أحد خزانات الوقود بميناء الدقم

كتب : مصراوي

10:35 ص 03/03/2026

طائرة مسيرة - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفاد مصدر أمني عُماني بتعرض خزانات الوقود في ميناء الدقم التجاري للاستهداف بعدد من المسيّرات، مشيرًا إلى إصابة أحد الخزانات.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء، عن المصدر قوله إنه تمت السيطرة على الأضرار الناتجة دون تسجيل أية إصابات بشرية.

وأكدت سلطنة عُمان إدانتها للاستهداف وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذا الحدث.

وفي وقت سابق الأحد، قال مصدر أمني، إن ميناء الدقم تعرض لاستهداف بطائرتين مسيرتين استهدفت إحداهما سكن عمال متنقل ما أدى إلى إصابة أحد العمال الأجانب، وذكر المصدر أن حطام الطائرة المسيرة الثانية سقط في منطقة بالقرب من خزانات الوقود دون خسائر بشرية أو مادية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مسيرات إيران وأمريكا هجمات إيران سلطنة عُمان الحرب على إيران هجمات على الخليج مقتل خامنئي حزب الله

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"حذف وإلغاء".. تصرفات مفاجئة بين محمد النني وزوجته الثانية
مصراوي ستوري

"حذف وإلغاء".. تصرفات مفاجئة بين محمد النني وزوجته الثانية
بالصواريخ والمسيرات.. حزب الله يستهدف قاعدتين إسرائيليتين
شئون عربية و دولية

بالصواريخ والمسيرات.. حزب الله يستهدف قاعدتين إسرائيليتين
فوائد لا حصر لها.. بهار أصفر يخفف التهاب القولون وينظم الجلوكوز
نصائح طبية

فوائد لا حصر لها.. بهار أصفر يخفف التهاب القولون وينظم الجلوكوز
بلومبرج: الصين تضغط على إيران لإبقاء مضيق هرمز مفتوحًا
شئون عربية و دولية

بلومبرج: الصين تضغط على إيران لإبقاء مضيق هرمز مفتوحًا
تركي آل الشيخ بصحبة أنغام وأسرتها خلال تواجده بالقاهرة (صور)
دراما و تليفزيون

تركي آل الشيخ بصحبة أنغام وأسرتها خلال تواجده بالقاهرة (صور)

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بث مباشر.. حياة الدرديري تستضيف توفيق عكاشة بـ"مصراوي"