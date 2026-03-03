فيديو فضح الجريمة.. منشور على السوشيال ميديا يقود لضبط لص بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر بسرقة مبلغ مالي وبعض المحتويات من داخل سيارته بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وأمكن تحديد هوية الشاكي (مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقي). وبسؤاله، أفاد بأنه بتاريخ 24 فبراير الماضي، ترك سيارته بدائرة القسم، ولدى عودته اكتشف سرقة مبلغ مالي وبعض المتعلقات من داخلها.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عنصر جنائي، مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل). وبمواجهته، أقر بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.