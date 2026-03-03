إعلان

فيديو فضح الجريمة.. منشور على السوشيال ميديا يقود لضبط لص بالإسكندرية

كتب : علاء عمران

12:31 م 03/03/2026

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر بسرقة مبلغ مالي وبعض المحتويات من داخل سيارته بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وأمكن تحديد هوية الشاكي (مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقي). وبسؤاله، أفاد بأنه بتاريخ 24 فبراير الماضي، ترك سيارته بدائرة القسم، ولدى عودته اكتشف سرقة مبلغ مالي وبعض المتعلقات من داخلها.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عنصر جنائي، مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل). وبمواجهته، أقر بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط لص الإسكندرية سرقة مبلغ مالي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"دون تفاصيل مالية".. كالمار السويدي يعلن ضم أشرف داري رسميا
رياضة محلية

"دون تفاصيل مالية".. كالمار السويدي يعلن ضم أشرف داري رسميا
بعد إيقاف صبحي.. عودة المهدي سليمان لحراسة مرمى الزمالك أمام الاتحاد
رياضة محلية

بعد إيقاف صبحي.. عودة المهدي سليمان لحراسة مرمى الزمالك أمام الاتحاد
بلومبرج: الصين تضغط على إيران لإبقاء مضيق هرمز مفتوحًا
شئون عربية و دولية

بلومبرج: الصين تضغط على إيران لإبقاء مضيق هرمز مفتوحًا
هل العمرة تبطل السحر وتُعالج أثره؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب
جنة الصائم

هل العمرة تبطل السحر وتُعالج أثره؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب
سلطنة عُمان: مسيرات تستهدف أحد خزانات الوقود بميناء الدقم
شئون عربية و دولية

سلطنة عُمان: مسيرات تستهدف أحد خزانات الوقود بميناء الدقم

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان