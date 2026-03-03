كشف الأمن اللبناني عن توقيف 3 أشخاص أجانب، يُشتبه في ضلوعهم في "أنشطة مشبوهة" تتعلق بالتعامل مع إسرائيل.

وقالت مديرية الأمن العام اللبناني في بيان اليوم، إن تحركها يأتي "بناءً على معلومات واستقصاءات دقيقة"، وبعد إجراء التحقيقات اللازمة معهم تحت إشراف القضاء المختص، "اعترف المذكورون بقيامهم بتزويد العدو بمعلومات أمنية وحساسة، ساهمت في إلحاق أضرار جسيمة، أسفرت عن خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات اللبنانية".

وأضافت المديرية أنه بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تسليم الموقوفين إلى الجهات القضائية المختصة لمتابعة الملاحقات بحقهم وفق أحكام القوانين النافذة.

وأمس، أصدر الأمن العام اللبناني، تحذيرًا للمواطنين بشأن بعض التطبيقات الإلكترونية "المشبوهة"، من بينها ألعاب إليكترونية، موضحة أن بعض تلك التطبيقات طورتها شركة إسرائيلية يقع مقرها في تل أبيب.

وقال إنه "في سياق المتابعة التقنية لنشاط التطبيقات المشبوهة تبين وجود تطبيق باسم لعبة "غرفة ونص" مستخدم من قبل عدد من اللبنانيين ومدرج على متاجر التطبيقات للهواتف التي تستخدم نظامي IOS وANDROID".

وأشار إلى أن "هذا التطبيق تم تطويره من فريق التطوير في شركة "PARTY POOPERS" الإسرائيلية وهي شركة تطوير برامج مخصص للأجهزة الهاتفية مقرها تل أبيب، كما أن تطبيق "غرفة ونص ٢" تم تحديثه بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٥ ويوجد نسخة منه باللغة العبرية".