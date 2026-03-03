شوهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مصابًا بطفح جلدي على الجانب الأيمن من رقبته خلال حفل منح وسام الشرف في البيت الأبيض، أمس الاثنين.

وتعليقًا على ذلك، قال طبيب البيت الأبيض شون باربابيلا، في بيان رسمي، إن الرئيس يستخدم "كريمًا شائعًا جدًا" كعلاج جلدي وقائي، مشيرًا إلى أن مدة العلاج ستستمر أسبوعًا واحدًا، فيما يُتوقع أن يستمر الاحمرار لبضعة أسابيع"، ولم يحدد البيت الأبيض طبيعة الحالة التي يُستخدم الكريم للوقاية منها، كما لم تُكشف تفاصيل إضافية بشأن العلاج.

كدمات وتورم سابقان.. وتشخيص بقصور وريدي مزمن

ظهور الطفح الجلدي مؤخرًا، يثير التساؤلات من جديد بشأن صحة الرئيس الأمريكي خاصة بعدما ظهرت كدمات على يديه سابقًا، وتورم في ساقيه، إذ أوضح المسؤولون حينها أن الكدمات تعود إلى المصافحة المتكررة واستخدام ترامب اليومي للأسبرين.

وفي يوليو 2025، أعلن البيت الأبيض تشخيص إصابة ترامب بقصور وريدي مزمن، وهي حالة شائعة لدى من تجاوزوا سن الخمسين، خاصة من لديهم تاريخ مع الدوالي أو الجلطات الدموية، ويحدث القصور الوريدي المزمن عندما تتضرر أوردة الساقين وتجد صعوبة في إعادة الدم إلى القلب، ما يؤدي إلى تجمع الدم وارتفاع الضغط وظهور أعراض مثل التورم وتغيرات الجلد وأحيانًا القرح.

فحوصات طبية سابقة تؤكد تمتع ترامب بصحة ممتازة

وكان ترامب (79 عامًا) قد خضع العام الماضي لفحصين، شمل أحدهما تصويرًا للقلب والأوعية الدموية، وفق طبيبه، الذي أكد في ديسمبر الماضي أن الرئيس "لا يزال يتمتع بصحة عامة ممتازة".

ويُعد ترامب أكبر رئيس سنًا يؤدي اليمين الدستورية عند تنصيبه العام الماضي، وقد أبدى حساسية تجاه الأسئلة المتعلقة بصحته، لا سيما بعدما اعتاد التشكيك في أهلية سلفه جو بايدن لتولي المنصب.