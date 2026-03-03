إعلان

الولايات المتحدة ترسل مزيدًا من القوات إلى الشرق الأوسط مع اتساع حرب إيران

كتب : أحمد جمعة

12:25 م 03/03/2026

الولايات المتحدة

أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال دان كين، أن الولايات المتحدة سترسل قوات وأصولًا عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط في إطار العمليات الجارية ضد إيران، مع ارتفاع عدد الضحايا من القوات الأمريكية في ساحة القتال.

وبحسب "نيويورك تايمز"، أكد "كين" أن الحملة العسكرية، التي تُعرف باسم "عملية الغضب الملحمي"، لا يمكن أن تنتهي بسرعة، وأن الأهداف العسكرية تتطلب وقتًا وجهودًا مكثفة لتحقيقها، متوقعًا وقوع المزيد من الخسائر في صفوف الجنود الأمريكيين مع استمرار العمليات.

وكانت القيادة العسكرية الأمريكية قد أعلنت حتى الآن عن مقتل 6 من أفراد الخدمة الأمريكية خلال العمليات في المنطقة، مع تحذير المسؤولين من أن الحصيلة قد ترتفع بينما تستمر المواجهات العسكرية مع إيران.

إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج الحرس الثوري

