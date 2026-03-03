إعلان

بالصواريخ والمسيرات.. حزب الله يستهدف قاعدتين إسرائيليتين

كتب : مصراوي

10:23 ص 03/03/2026

حزب الله اللبناني

بيروت - ( د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدتين إسرائيليتين بالمسيرات والصواريخ.

وقال الحزب في بيان صحفي، إن "المقاومة الإسلاميّة استهدفت صباح اليوم، بسرب من المسيّرات الانقضاضية، قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية شمال فلسطين المحتلة وأسفرت العملية عن إصابة أحد الرادارات في القاعدة ومبنى قيادي".

وأشار الحزب إلى "استهداف قاعدة نفح (مقر قيادة فرقة هبشان 210) في الجولان السوري المحتل بصلية صاروخية كبيرة قاعدة نفح (مقر قيادة فرقة هبشان 210) في الجولان السوري المحتل".

وكان حزب الله بدأ أمس الاثنين استهداف موقع مشمار الكرمل التابع للجيش الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا بصلية من الصواريخ وسرب من المسيرات.

حزب الله اللبناني استهداف قاعدتين إسرائيليتين إيران وأمريكا

