قالت وكالة "أسوشيتد برس"، الأحد، إن مسؤولا في إنفاذ القانون وشخصا آخر مطلعا كشفا عن هوية المسلح الذي قتل شخصين وأصاب 14 آخرين في حادث إطلاق نار جماعي استهدف حانة في ولاية تكساس الأمريكية في وقت مبكر من اليوم، وهو "ندياجا دياجني" البالغ من العمر 53 عاما.

هوية منفذ هجوم تكساس

ووفقا لعدة مصادر مطلعة على التحقيق تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها ينحدر دياجني من السنغال.

وصرح أحد المصادر، بأن منفذ الهجوم قدم إلى الولايات المتحدة عام 2006 وحصل على الجنسية الأمريكية بالتجنيس.

🚨 BREAKING: The Senegalese Islamist mass shooter in Austin, TX has been identified as 53 y/o Ndiaga Diagne He was wearing a “PROPERTY OF ALLAH” shirt during the attack, per @chiproytx MORE innocent American victims of Islamic terror by someone who SHOULDN’T HAVE BEEN HERE!… pic.twitter.com/MM5PKiOKck — Nick Sortor (@nicksortor) March 1, 2026

وأعلنت الشرطة في أوستن أنها قتلت المسلح الذي استخدم مسدسا وبندقية في تنفيذ الهجوم، بينما أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" بأنه يجري التحقيق في الحادث باعتباره عملا إرهابيا محتملا.

تفاصيل تنفيذ هجوم تكساس

وقالت رئيسة شرطة أوستن ليزا ديفيس، إن المشتبه به مر بسيارته أمام الحانة عدة مرات قبل أن يتوقف ويطلق النار من مسدس من نافذة سيارته الرياضية متعددة الاستخدامات على أشخاص في فناء الحانة وأمامها.

وأضافت ديفيس، أن المسلح أوقف السيارة لاحقا وخرج منها ومعه بندقية، وبدأ بإطلاق النار على الناس الذين كانوا يسيرون في المنطقة، قبل أن يطلق عليه الضباط الذين هرعوا إلى التقاطع النار ويردوه قتيلا.

شبهات الإرهاب في هجوم تكساس

وشهدت منطقة شارع "سيكسث ستريت" الترفيهية في أوستن حادثتي إطلاق نار بارزتين على الأقل خلال السنوات الماضية، إحداهما في صيف عام 2021 أسفرت عن إصابة 14 شخصا.

ورغم أن حادثة نهاية هذا الأسبوع لا تُصنف ضمن جرائم القتل الجماعي، إلا أن هذا العام شهد 5 حوادث مشابهة حتى الآن.

وقال أليكس دوران القائم بأعمال الوكيل المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في سان أنطونيو، إن التحقيق جار فيما إذا كان الهجوم عملا إرهابيا بسبب المؤشرات التي عُثر عليها على المسلح وفي سيارته، مضيفا: "لا يزال من السابق لأوانه اتخاذ قرار بشأن ذلك".

ضحايا واستجابة سريعة لهجوم تكساس

وقع الهجوم خارج حديقة حانة "بوفورد" الخلفية قبل الساعة الـ2 صباحا على طول الشارع السادس، وهو وجهة للحياة الليلية مليئة بالحانات والنوادي الموسيقية وتبعد أميالا قليلة عن جامعة تكساس.

وقال رئيس الجامعة جيم ديفيس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن بعض المتضررين شملوا "أفراد عائلة لونج هورن"، مضيفا: "صلواتنا مع الضحايا وجميع المتضررين".

وأوضحت رئيسة الشرطة، أن المنطقة تشهد تواجدا أمنيا مكثفا في عطلات نهاية الأسبوع، وتمكن الضباط من مواجهة المسلح في غضون دقيقة واحدة من أول مكالمة لطلب المساعدة.

وأشاد عمدة أوستن كيرك واتسون، بالاستجابة السريعة قائلا: "لقد أنقذوا أرواحا بكل تأكيد".

وعُثر على أحد الضحايا في الشارع بين سيارتين متوقفتين، بينما شوهدت داخل الحانة طاولات مقلوبة ومشروبات تركها الزبائن الفارين.

حادث إطلاق نار آخر في أوهايو

في سياق متصل، قالت الشرطة في ولاية أوهايو إن إطلاق نار آخر وقع في وقت مبكر من صباح الأحد في ملهى ليلي وقاعة حفلات موسيقية في سينسيناتي، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

وقال آدم هيني رئيس الشرطة بالمدينة، إن جميع المصابين أصيبوا بأعيرة نارية، لكن لم تكن أي من الإصابات مهددة للحياة.