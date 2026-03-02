حادث مؤسف في اسكتلندا وإصابة شخصين بعد تعرضهما للطعن

نحو 30 قتيلًا ومصابًا.. ماذا حدث في "بيت شيمش" وسط إسرائيل؟ (صور- فيديو)

فرضت الشرطة الاسكتلندية، صباح اليوم، طوقًا أمنيًا على أحد أحياء مدينة إدنبرة، عقب تلقي بلاغات عن وجود رجل يحمل سلاحًا أبيض في منطقة حدائق كالدير غرب المدينة.

وأوضحت الشرطة أنها تلقت البلاغ في تمام الساعة 8:25 صباحًا، حيث تم الدفع بعناصر متخصصة، من بينهم ضباط مسلحون، إلى موقع الحادث وعقار مجاور، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابساته، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، جرى نقلهما إلى المستشفى الملكي في إدنبرة لتلقي العلاج.

من جانبه، قال كبير المفتشين سكوت كينيدي إن "الاضطرابات التي شهدتها منطقة كالدير تم احتواؤها، ولا يُعتقد بوجود أي خطر أوسع يهدد الجمهور"، مؤكدًا أن الحادث لا يُتعامل معه على أنه عمل إرهابي.