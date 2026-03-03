قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، إن إيران لن تكون "حربًا لا تنتهي".

وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبب وراء ضرورة الهجوم على إيران في هذا التوقيت خلال ظهوره في برنامج "هانيتي" على قناة فوكس نيوز الأمريكية ليل الإثنين.

كما طمأن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأمريكيين بأنه لن تكون هناك "حرب لا تنتهي" في الشرق الأوسط، بينما تواصل الولايات المتحدة وإسرائيل توجيه ضربات إلى النظام الإيراني يقابلها ضربات قوية على إسرائيل وقواعد أمريكا في منطقة الخليج.

وتابع نتنياهو في مقابلته مع المذيع الأمريكي شون هانيتي على فوكس نيوز: "لن تكون هناك حرب لا تنتهي. هذا النظام في إيران هو في أضعف نقطة له، منذ أن سيطر على الحكم قبل 47 عامًا. لذا ستكون هذه خطوة سريعة وحاسمة. وسنخلق أولًا الظروف التي تمكّن الشعب الإيراني من استعادة السيطرة على مصيره، وتشكيل حكومته المنتخبة ديمقراطيًا، ما سيجعل إيران مختلفة تمامًا".

وزعم نتنياهو، أن تدمير النظام الإيراني سيمهد الطريق لـ"العديد من معاهدات السلام" مع دول مسلمة أخرى في المنطقة، وأن ذلك "سيغير العالم".

السلام بين السعودية وإسرائيل

وقال رئيس الوزراء: "إذا مضينا قدمًا فيما نخطط للقيام به، أعتقد أن ذلك سيخلق ظروفًا للسلام. هذه ليست حربًا لا تنتهي. بل إنها في الواقع شيء سيُدخل عصرًا من السلام لم نكن نحلم به حتى". وأصر نتنياهو من جديد على أن الضربات التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران لن تؤدي إلى "حرب لا تنتهي".

وادعى نتنياهو خلال حديثه على فوكس نيوز، أن السلام بين السعودية وإسرائيل سيكون "قريبًا جدًا" فور سقوط النظام الإيراني.

وتابع نتنياهو: "إذن هذه بوابة للسلام، لسلام أوسع. وأعتقد أننا نستطيع تحقيق ذلك. أهم ما يجب فهمه هو أنه عندما نعمل معًا، أنا والرئيس ترامب، حققنا في الواقع أربعة معاهدات للسلام. بوساطة الرئيس ترامب وبالعمل معي، أبرمنا اتفاقيات أبراهام، وهي أربع معاهدات سلام مع أربع دول عربية. والآن، بالعمل معًا ضد إيران، سنتمكن من إبرام المزيد والمزيد من معاهدات السلام. إذن هذه ليست حربًا لا تنتهي. هذه بوابة إلى السلام. إنها عكس ما يقوله الناس تمامً".

وخلال حديثه ، سخر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بما وصفه بالزعم "السخيف" الذي قاله البعض، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد جُرّ إلى حرب مع إيران من قبل إسرائيل.

وقال نتنياهو: "دونالد ترامب هو أقوى زعيم في العالم. يفعل ما يعتقد أنه صواب لأمريكا. ويفعل أيضًا ما يعتقد أنه صواب للأجيال القادمة... إيران ملتزمة بتدميركم. وسواء فهم الناس ذلك أم لا، على القائد أن يفهمه. دونالد ترامب يفهم ذلك. لا تحتاج إلى جره إلى أي شيء. إنه يفعل ما يعتقد أنه صواب، وهذا هو الصواب".

سبب الحرب الآن

وزعم نتنياهو خلال حديثه أن: "السبب الذي جعلنا نتحرك الآن هو أنهم كانوا... بعد أن ضربنا مواقعهم النووية وبرنامجهم للصواريخ الباليستية، كنت تعتقد أنهم تعلموا درسًا، لكنهم لم يفعلوا لأنهم غير قابلين للإصلاح. إنهم متعصبون تمامًا بشأن هذا — بشأن هدف تدمير أمريكا. لذا بدأوا في بناء مواقع جديدة وأماكن جديدة، ومخابئ تحت الأرض من شأنها أن تجعل برنامجهم للصواريخ الباليستية وبرنامج قنبلتهم الذرية محصنين خلال أشهر".

وتابع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "إذا لم يُتخذ إجراء الآن، فلن يكون من الممكن اتخاذ أي إجراء في المستقبل. وعندها يمكنهم استهداف أمريكا. يمكنهم ابتزاز أمريكا. يمكنهم تهديدنا وتهديد كل من بيننا. لذا كان لا بد من اتخاذ إجراء. وكنت بحاجة إلى رئيس حازم مثل دونالد ترامب لاتخاذ هذا الإجراء".