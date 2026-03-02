أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدمير وإغراق 10 سفن حربية إيرانية خلال العمليات العسكرية الجارية، مؤكدا أن الضربات تهدف لشل القدرات الصاروخية والنووية لطهران.

ورصدت صور أقمار اصطناعية نشرتها شبكة "سي إن إن" الاثنين، أعمدة دخان داكنة تتصاعد من عدة سفن محترقة في ميناء عسكري يقع بمدينة "بندر عباس" الإيرانية.

وأظهرت اللقطات، إحدى السفن المستهدفة يزيد طولها عن 750 قدما، يبدو أنه تم تحويلها سابقا من ناقلة نفط إلى سفينة حربية مزودة بمهبط كبير للمروحيات.

رصد دمار أسطول إيران البحري بالأقمار الاصطناعية

وأوضحت الصور أن الضربات العسكرية استهدفت أكبر القطع البحرية، مما أسفر عن احتراقها بالكامل، بينما تركت الهجمات عددا من السفن الأصغر حجما وغواصة واحدة على الأقل سليمة في موقع الحادث.

وتأتي هذه الوثائق البصرية، لتؤكد تصريحات القيادة الأمريكية حول حجم الخسائر التي لحقت بالقوات البحرية الإيرانية، في إطار العملية العسكرية الواسعة التي تشنها واشنطن وتل أبيب.

أهداف ترامب من ضرب أسطول إيران البحري

وقدم ترامب خلال حفل منح وسام الشرف تفسيرا رباعيا للضربات التي انطلقت فجر السبت واستمرت حتى الاثنين.

وأكد ترامب أن "أهدافنا واضحة"، وتتمثل أولا في تدمير القدرات الصاروخية وقدرة إيران على إنتاج صواريخ جديدة، وإبادة أسطول إيران البحري لضمان السيطرة الجوية والبحرية الكاملة،

وأضاف ترامب: "لقد أغرقنا بالفعل 10 سفن.. إنها الآن في قاع البحر".

وشدد الرئيس الأمريكي، على أن الهدف الثالث هو إنهاء طموحات طهران النووية ومنعها من الحصول على سلاح نووي، محذرا من أن طهران كانت تسير نحو امتلاكه "بطريقة شرعية" بموجب الاتفاقية التي وقعها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وانسحب منها ترامب لاحقا في ولايته الأولى.

أمّا الهدف الرابع، فيتمثل في ضمان توقف النظام الإيراني عن تسليح وتمويل وتوجيه الجيوش خارج حدوده.

تعثر المفاوضات قبل استهداف أسطول إيران البحري

أشار الرئيس الأمريكي إلى أن المحادثات الدبلوماسية مع طهران بشأن التوصل لاتفاق سارت بشكل متقطع وتوقفت في نهاية المطاف قبل البدء في العمل العسكري.

وأوضح ترمب كواليس التعثر قائلا: "ظننا أننا توصلنا إلى اتفاق، لكنهم تراجعوا. ثم عادوا وظننا أننا توصلنا إلى اتفاق، لكنهم تراجعوا أيضا".

وأعاد ترامب، التأكيد على أنه قرر وقف التعامل الدبلوماسي مع الجانب الإيراني نتيجة تكرار التراجع عن التفاهمات، مشددا على ضرورة تنفيذ الأمور "بالطريقة الصحيحة" لحماية الأمن القومي والمصالح الدولية في المنطقة، وهو ما أدى في النهاية إلى صدور الأوامر بضرب أسطول إيران البحري وتدمير بنيته التحتية بشكل كامل لضمان عدم عودة التهديدات.

أسطول إيران البحري – ميناء بندر عباس - الهجوم على أرامكو - بنك الأهداف الإيراني– مقتل خامنئي – إيران وأمريكا - هجمات إيران- الحرب على إيران- هجمات على الخليج – الشرق الأوسط