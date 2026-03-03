"دون تفاصيل مالية".. كالمار السويدي يعلن ضم أشرف داري رسميا

أعلن نادي كالمار السويدي تعاقده رسميًا مع المغربي أشرف داري، مدافع النادي الأهلي، وذلك خلال فترة الانتقالات الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

وأوضح النادي السويدي في بيان رسمي أن الصفقة تمت على سبيل الإعارة حتى نهاية الصيف المقبل، دون الكشف عن أي تفاصيل مالية تتعلق بقيمة الإعارة، أو ما إذا كان العقد يتضمن بندًا يتيح خيار الشراء النهائي.

انتقال أشرف داري على سبيل الإعارة

وجاء في بيان كالمار: "انضم المدافع أشرف داري، البالغ من العمر 26 عامًا، من النادي الأهلي، اليوم إلى نادي كالمار على سبيل الإعارة حتى نهاية الصيف".

وكان داري قد انتقل إلى صفوف الأهلي في أغسطس 2024، وشارك بقميص الفريق في 26 مباراة بمختلف المسابقات، دون أن يسجل أو يصنع أهدافًا.