"دون تفاصيل مالية".. كالمار السويدي يعلن ضم أشرف داري رسميا

كتب : محمد خيري

11:55 ص 03/03/2026 تعديل في 11:59 ص
    أشرف داري
أعلن نادي كالمار السويدي تعاقده رسميًا مع المغربي أشرف داري، مدافع النادي الأهلي، وذلك خلال فترة الانتقالات الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

وأوضح النادي السويدي في بيان رسمي أن الصفقة تمت على سبيل الإعارة حتى نهاية الصيف المقبل، دون الكشف عن أي تفاصيل مالية تتعلق بقيمة الإعارة، أو ما إذا كان العقد يتضمن بندًا يتيح خيار الشراء النهائي.

انتقال أشرف داري على سبيل الإعارة

وجاء في بيان كالمار: "انضم المدافع أشرف داري، البالغ من العمر 26 عامًا، من النادي الأهلي، اليوم إلى نادي كالمار على سبيل الإعارة حتى نهاية الصيف".

وكان داري قد انتقل إلى صفوف الأهلي في أغسطس 2024، وشارك بقميص الفريق في 26 مباراة بمختلف المسابقات، دون أن يسجل أو يصنع أهدافًا.

أشرف داري كالمار السويدي النادي الأهلي

