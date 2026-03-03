إعلان

الرئيس اللبناني يطالب بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على بيروت

كتب : د ب أ

12:10 م 03/03/2026 تعديل في 12:12 م

جوزيف عون

بيروت - ( د ب أ)


طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الثلاثاء، دول اللجنة الخماسية بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن عون قوله أمام أعضاء "اللجنة الخماسية"، إن "القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء أمس بحفظ حق الدولة اللبنانية وحدها دون غيرها في حصر قرار السلم والحرب بيدها وحظر النشاطات العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون، هو قرار سيادي ونهائي لا رجوع عنه".

‏وأكد الرئيس أن "⁠مجلس الوزراء أوكل إلى الجيش والقوى الأمنية تنفيذه في كل المناطق اللبنانية"، مؤكدا على ما اتخذه مجلس الوزراء من التزام لبنان التام والنهائي بمدرجات الإعلان عن وقف الأعمال العدائية بما يصون السلم والاستقرار، بالإضافة إلى الاستعداد الكامل لاستئناف المفاوضات في هذا الشأن بمشاركة مدنية ورعاية دولية.

‏وأشار عون إلى أن "لبنان يعوّل كثيرا على دعم دول اللجنة الخماسية التي سبق أن وقفت إلى جانبه، وكان لها الدور الأساسي في وقف التدهور الأمني وإنهاء الشغور الرئاسي كما واصلت دعمها في استعادة المؤسسات الدستورية لدورها كاملاً من خلال الحرص الذي أبدته على استقرار لبنان وسلامته، إنطلاقاً من قناعة راسخة بأن استقرار دول المنطقة هو من استقرار لبنان".

‏وأشار إلى أن "إطلاق الصواريخ أمس في اتجاه الأراضي المحتلة كان من خارج منطقة جنوب الليطاني التي ينتشر فيها الجيش اللبناني الذي يقوم بدوره كاملاً في هذه المنطقة وفي غيرها من المناطق اللبنانية".

