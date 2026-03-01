"الملك لله".. ما علاقة إيران بهجوم تكساس الأمريكية؟- فيديو وصور
أوستن (أمريكا) - (أب)
قال مسؤول في سلطات إنفاذ القانون الأمريكية لوكالة "أسوشيتد برس"، إن المسلح الذي قتل 3 أشخاص في حانة بولاية تكساس الأمريكية صباح الأحد في إطلاق نار جماعي أُصيب خلاله 14 آخرون، كان يرتدي سترة كُتب عليها عبارة "الملك لله"، وقميصا آخر عليه تصميم علم إيران.
BREAKING: The Senegalese Islamist mass shooter in Austin, TX has been identified as 53 y/o Ndiaga Diagne— Nick Sortor (@nicksortor) March 1, 2026
He was wearing a “PROPERTY OF ALLAH” shirt during the attack, per @chiproytx
MORE innocent American victims of Islamic terror by someone who SHOULDN’T HAVE BEEN HERE!… pic.twitter.com/MM5PKiOKck
وأفاد المسؤول في سلطات إنفاذ القانون ومصدر آخر مطلع على الموضوع بأنه تم تحديد هوية مطلق النار على أنه ندياجا ديانجي البالغ من العمر 53 عاما.
وتحدث المصدران شريطة عدم الكشف عن هويتهما بدعوى أنه غير مصرح لهما بالحديث عن التحقيق علنا.
وقالت الشرطة إن رجال الشرطة في أوستن أطلقوا النار وقتلوا المسلح، الذي استخدم مسدسا وبندقية لتنفيذ الهجوم.
وأفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن حادث إطلاق النار قيد التحقيق باعتباره حادثا إرهابيا محتملا.