إعلان

"الملك لله".. ما علاقة إيران بهجوم تكساس الأمريكية؟- فيديو وصور

كتب : مصراوي

10:47 م 01/03/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    3 قتلى بإطلاق نار في أمريكا.. والسلطات نحقق في عمل إرهابي (4)_4
  • عرض 5 صورة
    3 قتلى بإطلاق نار في أمريكا.. والسلطات نحقق في عمل إرهابي (2)_2
  • عرض 5 صورة
    3 قتلى بإطلاق نار في أمريكا.. والسلطات نحقق في عمل إرهابي (1)_1
  • عرض 5 صورة
    3 قتلى بإطلاق نار في أمريكا.. والسلطات نحقق في عمل إرهابي (3)_3

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أوستن (أمريكا) - (أب)
قال مسؤول في سلطات إنفاذ القانون الأمريكية لوكالة "أسوشيتد برس"، إن المسلح الذي قتل 3 أشخاص في حانة بولاية تكساس الأمريكية صباح الأحد في إطلاق نار جماعي أُصيب خلاله 14 آخرون، كان يرتدي سترة كُتب عليها عبارة "الملك لله"، وقميصا آخر عليه تصميم علم إيران.



وأفاد المسؤول في سلطات إنفاذ القانون ومصدر آخر مطلع على الموضوع بأنه تم تحديد هوية مطلق النار على أنه ندياجا ديانجي البالغ من العمر 53 عاما.
وتحدث المصدران شريطة عدم الكشف عن هويتهما بدعوى أنه غير مصرح لهما بالحديث عن التحقيق علنا.
وقالت الشرطة إن رجال الشرطة في أوستن أطلقوا النار وقتلوا المسلح، الذي استخدم مسدسا وبندقية لتنفيذ الهجوم.
وأفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن حادث إطلاق النار قيد التحقيق باعتباره حادثا إرهابيا محتملا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هجوم تكساس إطلاق نار في أوستن شرطة تكساس الأمريكية إطلاق نار في أوهايو حرب إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ارتفاع حصيلة القتلى في الهجوم على مدرسة للبنات جنوب إيران لـ 165 قتيلاً
شئون عربية و دولية

ارتفاع حصيلة القتلى في الهجوم على مدرسة للبنات جنوب إيران لـ 165 قتيلاً
ما حكم قصر وجمع الصلاة بسبب ظروف شغلي؟.. علي جمعة يوضح متى تجوز الرخصة
جنة الصائم

ما حكم قصر وجمع الصلاة بسبب ظروف شغلي؟.. علي جمعة يوضح متى تجوز الرخصة
ترامب يكشف الجدول الزمني المتوقع للحرب في إيران
شئون عربية و دولية

ترامب يكشف الجدول الزمني المتوقع للحرب في إيران
الرئيس السيسي: بذلنا جهدًا مخلصًا لمنع الحرب.. ونرفض تمامًا الاعتداء على
أخبار مصر

الرئيس السيسي: بذلنا جهدًا مخلصًا لمنع الحرب.. ونرفض تمامًا الاعتداء على
تهدد صحتك.. 4 أضرار صادمة للإفراط في تناول الدجاج
سفرة رمضان

تهدد صحتك.. 4 أضرار صادمة للإفراط في تناول الدجاج

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"محدش يقدر يقرب".. الرئيس السيسي: اطمئنوا على مصر كويس
الرئيس السيسي: غلق مضيق هرمز سيكون له تأثير على تدفقات البترول والأسعار