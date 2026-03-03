ارتفعت بعض بورصات دول الخليج خلال تعاملات جلسات اليوم، مع تصاعد الحرب الأمريكية الإيرانية، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

وارتفع مؤشر بورصة السعودية "تاسي" بنسبة 0.23%، عند مستوي 10512 نقطة، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر بورصة الكويت "السوق الأول" بنسبة 0.57%، عند مستوي 9036 نقطة.

انخفض مؤشر بورصة مسقط "مسقط 30" بنسبة 1.56%، عند مستوى 7257 نقطة

وانخفض مؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.4%، عند مستوي 10504 نقطة.

وانخفض مؤشر البحرين العام بنسبة 0.25%، عند مستوي 2031 نقطة.

وكانت أعلنت هيئة سوق المال الإماراتية تعليق التداول في بورصتي أبوظبي ودبي اليوم.

