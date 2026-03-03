مع تصاعد أحداث الحرب.. كيف تفاعلت بورصات الخليج في بداية تعاملات اليوم؟
كتب : ميريت نادي
بورصات الخليج
ارتفعت بعض بورصات دول الخليج خلال تعاملات جلسات اليوم، مع تصاعد الحرب الأمريكية الإيرانية، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
وارتفع مؤشر بورصة السعودية "تاسي" بنسبة 0.23%، عند مستوي 10512 نقطة، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.
وارتفع مؤشر بورصة الكويت "السوق الأول" بنسبة 0.57%، عند مستوي 9036 نقطة.
انخفض مؤشر بورصة مسقط "مسقط 30" بنسبة 1.56%، عند مستوى 7257 نقطة
وانخفض مؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.4%، عند مستوي 10504 نقطة.
وانخفض مؤشر البحرين العام بنسبة 0.25%، عند مستوي 2031 نقطة.
وكانت أعلنت هيئة سوق المال الإماراتية تعليق التداول في بورصتي أبوظبي ودبي اليوم.
