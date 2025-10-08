إعلان

إسرائيل: إحباط تهريب شحنة أسلحة إيرانية إلى الضفة الغربية

كتب : مصراوي

05:11 م 08/10/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    إحباط تهريب شحنة أسلحة إيرانية إلى الضفة الغربية
  • عرض 3 صورة
    إحباط تهريب شحنة أسلحة إيرانية إلى الضفة الغربية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الشاباك في بيان، الأربعاء، إنه أحبط عملية تهريب أسلحة من إيران إلى الضفة الغربية.

وأشار البيان، إلى أن شحنة الأسلحة المضبوطة تضمنت صواريخ مضادة للدبابات وطائرات مسيرة وقنابل يدوية ورشاشات.

وزعم البيان، أن عملية التهريب اكتُشفت بعد إلقاء القبض على تاجر أسلحة فر رام الله خلال الأشهر الماضية، لافتا إلى أن التحقيق في القضية كشف عن معلومات تفيد بوجود صلة بينه وبين مهربي أسلحة.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي: "أحبطنا محاولة إيرانية لتهريب وسائل قتالية متقدمة إلى الضفة الغربية"، موضحا أن "الشحنة الإيرانية احتوت صواريخ مضادة للدروع ومسيرات قادرة على حمل عبوات".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي تهريب شحنة أسلحة إيرانية إحباط تهريب شحنة أسلحة تهريب أسلحة من إيران إلى الضفة الغربية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جيبوتي
عاجل.. الدنماركي جيس ثروب مديرًا فنيا للنادي الأهلي رسميًا