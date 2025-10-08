إسرائيل: إحباط تهريب شحنة أسلحة إيرانية إلى الضفة الغربية

حضور السفير الإيطالي آخر حفل رسمي له قبيل مغادرته مصر

وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الشاباك في بيان، الأربعاء، إنه أحبط عملية تهريب أسلحة من إيران إلى الضفة الغربية.

وأشار البيان، إلى أن شحنة الأسلحة المضبوطة تضمنت صواريخ مضادة للدبابات وطائرات مسيرة وقنابل يدوية ورشاشات.

وزعم البيان، أن عملية التهريب اكتُشفت بعد إلقاء القبض على تاجر أسلحة فر رام الله خلال الأشهر الماضية، لافتا إلى أن التحقيق في القضية كشف عن معلومات تفيد بوجود صلة بينه وبين مهربي أسلحة.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي: "أحبطنا محاولة إيرانية لتهريب وسائل قتالية متقدمة إلى الضفة الغربية"، موضحا أن "الشحنة الإيرانية احتوت صواريخ مضادة للدروع ومسيرات قادرة على حمل عبوات".