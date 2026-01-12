إعلان

حالة الطقس في الساعات المقبلة.. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة بهذه المناطق

كتب : محمد أبو بكر

10:41 ص 12/01/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الاثنين، إنه يسود خلال الساعات المقبلة طقس مستقر على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس الآن تشهد تقدم السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها فرص أمطار متفاوتة الشدة ثم تتقدم إلى المناطق الداخلية وتكون أقل شدة.

وأشارت إلى أن حالة الطقس تشهد فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، قد يصاحبها تساقط لحبات البرد على بعض المناطق.

وأوضحت أن طقس الساعات المقبلة يشهد نشاطًا للرياح، على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس أمطار درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد: أمطار رعدية ورياح واضطراب بالملاحة خلال ساعات
أخبار مصر

تقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد: أمطار رعدية ورياح واضطراب بالملاحة خلال ساعات
ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
كانوا رايحين الشغل.. مصرع عامل وإصابة 27 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في الشرقية
أخبار المحافظات

كانوا رايحين الشغل.. مصرع عامل وإصابة 27 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في الشرقية
أمين الفتوى يحذر من التَّحرُّش الإلكتروني: مثل التحرش الجسدي أو أشد
متنوعة

أمين الفتوى يحذر من التَّحرُّش الإلكتروني: مثل التحرش الجسدي أو أشد

أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
أخبار مصر

أمطار وبرودة شديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان