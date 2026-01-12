كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الاثنين، إنه يسود خلال الساعات المقبلة طقس مستقر على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس الآن تشهد تقدم السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها فرص أمطار متفاوتة الشدة ثم تتقدم إلى المناطق الداخلية وتكون أقل شدة.

وأشارت إلى أن حالة الطقس تشهد فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، قد يصاحبها تساقط لحبات البرد على بعض المناطق.

وأوضحت أن طقس الساعات المقبلة يشهد نشاطًا للرياح، على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.