وزير خارجية إيران: "الأوضاع تحت السيطرة الكاملة" فيما يتعلق بالاحتجاجات

كتب : مصراوي

10:13 ص 12/01/2026

عباس عراقجي

دبي - (أ ب)

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الاثنين إن "الأوضاع تحت السيطرة الكاملة"، بعد حملة الإجراءات الصارمة الدامية على المظاهرات التي اجتاحت البلاد.

وأضاف عراقجي أن الاحتجاجات "صارت عنيفة ودموية لإعطاء ذريعة" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتدخل .

ولم يقدم عراقجي دليلا على تصريحاته التي جاءت بعدما قال النشطاء إن أكثر من 500 شخص قتلوا في إيران خلال الاحتجاجات على مدار الأسبوعين الماضيين، وأغلبهم من المتظاهرين.

وتحدث عراقجي للدبلوماسيين الأجانب في طهران، ونقلت قناة الجزيرة الإخبارية القطرية المسموح لها بالعمل رغم قطع الإنترنت في البلاد، تصريحات وزير الخارجية.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دونالد ترامب الرئيس الأمريكي

