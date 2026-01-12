وزير الخارجية الإيراني: مستعدون للحرب وللحوار

وكالات

صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، بأن التحركات الاحتجاجية التي قادها التجار منذ 28 ديسمبر اتسمت في بدايتها بالهدوء وكانت ذات طابع قانوني، إلا أنها شهدت لاحقاً انزلاقاً نحو أعمال عنف. وأكد أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع هذه الاحتجاجات بضبط النفس.

وأشار عراقجي إلى أن السلطات الإيرانية بادرت على الفور إلى فتح قنوات حوار مع الأطراف المعنية، واستقبلت مطالب المحتجين واستمعت إليها.

وأوضح الوزير أن لدى الحكومة أدلة تثبت تعرض قوات الأمن لإطلاق نار بهدف زيادة عدد الضحايا، لافتاً إلى أن غالبية القتلى أصيبوا برصاص من الخلف، في إشارة إلى أن قوات الأمن لم تكن الجهة التي أطلقت النار.

وأضاف أن ما وصفهم بـ"الإرهابيين" استهدفوا كلاً من المتظاهرين وعناصر الأمن.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية أن الأوضاع داخل إيران تخضع حالياً لسيطرة كاملة، رغم إقراره بتصاعد وتيرة العنف مع بداية الأسبوع. كما أعلن أن خدمة الإنترنت ستُعاد تدريجياً بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

واتهم عراقجي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية، معتبراً أن تصريحاته حول الاحتجاجات تمثل تدخلاً مباشراً في الشأن الإيراني. وقال إن الاحتجاجات تحولت إلى أعمال عنف دامية بعد تهديدات ترامب بالتدخل، في محاولة لتبرير هذا التدخل.

وفيما بدا رداً على تصريحات ترامب بشأن دراسة اتخاذ إجراءات شديدة ضد طهران، شدد وزير الخارجية الإيراني على أن بلاده "جاهزة للحرب كما هي مستعدة للحوار".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق من اليوم نفسه أن إيران طلبت إجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، وأن هناك تحضيرات لعقد اجتماع بهذا الشأن، مع عدم استبعاده اتخاذ خطوات قبل انعقاده.

وختم عراقجي بالقول إن لدى طهران وثائق تثبت وجود تدخل أميركي وإسرائيلي في الاحتجاجات داخل إيران.