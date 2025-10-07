حضور السفير الإيطالي آخر حفل رسمي له قبيل مغادرته مصر

تصوير- هاني رجب

شارك السفير الإيطالي في القاهرة ميكيلي كواروني، في آخر فعالية رسمية له قبل مغادرته مصر، بحضور حفل توقيع كتابي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسية في البلاد.

خلال احتفالية إطلاق النسخ المترجمة من كتابيه "شاهد على الحرب والسلام" و"شهادتي"، استعاد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مجموعة من التفاصيل الدقيقة عن حرب أكتوبر وما تلاها من كواليس سياسية وأمنية.

وأوضح أنه التقى الرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2012 أو 2015، وخلال الحديث تطرق اسم أشرف مروان، فقال له مبارك إن السادات أخبره ذات مرة: "يا حسني، أنا بشغّله على الإسرائيليين"،

في إشارة واضحة إلى أن مروان كان يؤدي مهمة استخباراتية لصالح الدولة بتكليف مباشر من السادات نفسه.

وحضر احتفالية توقيع الكتابين عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية البارزة، في مقدمتهم السفير عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية.